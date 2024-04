Moradores de Irajá denunciam constantes quedas de energia; problema ocorre há três meses Segundo relatos, o problema seria um transformador que está com vazamento de óleo

Moradores da rua Carolina Amado, em Irajá, na zona norte do Rio, reclamam de constantes quedas de luz. Segundo eles, a causa é um transformador de energia elétrica que está com vazamento de óleo. O problema acontece há cerca de três meses e já deu prejuízos para a vizinhança. A Light, concessionária responsável pelo serviço, afirmou que vai realizar a manutenção do aparelho ainda nesta quarta-feira (6).