Moradores de São Conrado, no Rio, reclamam de aumento de 1.000% nas contas de água O aumento ocorreu após a troca de hidrômetros. A Águas do Rio disse que fará contato com os clientes e programar uma vistoria

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os moradores de São Conrado, na zona sul do Rio, reclamaram do aumento de 1.000% nas contas de água. Eles contam que o aumento repentino ocorreu após a troca de hidrômetros dentro das casas, há pelo menos cinco meses. A concessionária Águas do Rio disse que vai entrar em contato com os clientes para esclarecer a situação e programar uma vistoria.