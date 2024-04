Moradores e comerciantes denunciam formação de nova cracolândia no centro do Rio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores e comerciantes do centro do Rio de Janeiro denunciam a formação de uma nova cracolândia no local. Segundo o sindicato dos lojistas, a situação afeta diretamente o comércio da região. De acordo com o ISP (Instituto de Segurança Pública), o número de furtos a transeuntes no centro aumentou em 7% no ano passado em comparação com 2022. Em nota, a Polícia Militar informou que intensificou o patrulhamento na região. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio disse que a responsabilidade do combate à venda de drogas é da segurança pública. Além disso, ressaltou que existem na região centros de referência para reabilitação das pessoas em situação de rua.