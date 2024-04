Moradores estão há quase 3 semanas sem água em bairro na Baixada Fluminense

Alto contraste

Moradores do bairro K-11, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estão há quase 3 semanas sem água na região. Quem vive no local cobra promessas já feitas, mas que não foram cumpridas até agora. A concessionária Águas do Rio disse que vai mandar uma equipe para verificar o problema. Segundo a empresa, obras de melhoria interromperam o abastecimento no bairro k-11. Além disso, um problema no Sistema Guandu também prejudicou o fornecimento de água no bairro.