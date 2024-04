Moradores estão sem água há 20 dias em Vigário Geral, na zona norte do Rio A vizinhança afirma ainda que, apesar da interrupção no abastecimento, as contas continuam chegando normalmente

Moradores de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, dizem estar 20 dias sem água na região. Apenas uma torneira funciona no local e atende a demandas de toda a população do bairro. A vizinhança afirma ainda que, apesar da interrupção no abastecimento, as contas continuam chegando normalmente. Em nota, a concessionária Águas do Rio disse que vai enviar uma equipe ao local ainda nesta terça-feira (19). No entanto, a empresa ressaltou que o abastecimento em Vigário Geral está sendo normalizado de forma gradativa, devido a um reparo feito na última sexta-feira (15).