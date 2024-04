Moradores fazem protesto para reclamar dos alagamentos em uma vila na Baixada Fluminense Manifestantes queimaram pedaços de madeira e usaram pneus para interditar a rodovia Rio-Magé, altura do km 114

Moradores da vila Uruçaí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fizeram um protesto para reclamar dos alagamentos provocados pela chuva que atingiu grande parte do estado do Rio de Janeiro há dois dias. Os manifestantes queimaram pedaços de madeira e usaram pneus para interditar a rodovia Rio-Magé, na altura do km 114. A Prefeitura de Caxias não respondeu às ligações da produção.