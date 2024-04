Moradores instalam alarme em poste para conter furtos de cabos em bairro da zona norte do Rio Ladrão desistiu de roubar fios ao ouvir o barulho alto parecido com o som de uma sirene de viatura policial

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os moradores da rua Teles, no Campinho, na zona norte do Rio, instalaram um alarme no poste para conter os furtos de cabos na região. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem cortava os fios e ouviu o alarme parecido com o som de uma sirene de viatura policial. Ele desistiu, desceu do poste e fugiu.