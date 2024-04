Moradores reclamam da falta de asfalto em rua na Baixada Fluminense

Alto contraste

Moradores reclamam da falta de asfalto na rua Ana Luísa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além das péssimas condições e do abandono, as famílias também enfrentam o risco de doenças graves. Eles se preocupam com um depósito clandestino de sucatas na região, que pode causar a proliferação de mosquitos da dengue. A Prefeitura de Nova Iguaçu não respondeu às ligações da produção.