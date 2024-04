Assaltos e violência assustam moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Os crimes frequentes tornaram as famílias do bairro Doutor Laureano reféns da violência

Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, reclamam da insegurança na região. Os assaltos frequentes no bairro Doutor Laureano tornaram as famílias que vivem no local reféns da violência. Os ataques são geralmente cometidos por bandidos jovens, ligados a facções que atuam em territórios distantes. A vizinhança afirma que faltam ações preventivas da polícia no bairro para coibir as ações criminosas.