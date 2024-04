Moradores reclamam de abandono em Sepetiba, na zona oeste do Rio O local não possui asfalto nem saneamento básico; pessoas relataram falta de água e de luz

Os moradores da região da praia da Brisa, em Sepetiba, na zona oeste do Rio, reclamam de abandono. O local não está asfaltado e tem buracos nas ruas. Quando chove, as casas ficam inundadas. Além disso, a vizinhança relata falta de luz e de água. A Secretaria Municipal de Conservação disse que vai mandar uma equipe na próxima semana para vistoriar e programar os serviços necessários. A Rio+Saneamento disse que a equipe esteve no local e verificou que o abastecimento está normal.