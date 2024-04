Moradores reclamam de cratera nas ruas do Parque Anchieta, na zona norte do Rio Segundo a vizinhança, o problema é recorrente há mais de 30 anos; o asfalto cede toda vez que chove no local

Balanço Geral RJ| 28/02/2024 - 18h20 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h11 ) twitter

