Moradores reclamam de cratera em rua de Mesquita (RJ) Depois de um acidente por conta do buraco, a vizinhança colocou manilhas e pintou palavras de alerta no local

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores da rua Eliseu de Alvarenga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, reclamam de uma cratera que se formou há 2 meses no local. Depois de um acidente grave por conta do buraco, a vizinhança colocou manilhas e pintou palavras de alerta no chão para alertar os motoristas que passam pela região. A Prefeitura de Mesquita disse que se trata de uma obra extremamente cara para o município e pediu ajuda ao governo do estado. Disse também que uma licitação está aberta e que aguarda o processo ser finalizado.