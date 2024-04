Moradores são obrigados a deixar apartamentos por conta de alagamento em Belford Roxo (RJ)

Alto contraste

Moradores estão sendo obrigados a abandonar apartamentos por conta do alagamento em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As famílias de um conjunto habitacional ainda contabilizam os prejuízos causados pelas chuvas de quarta-feira (21). No local, a água chegou a subir 40 centímetros e invadiu mais de 100 apartamentos após o rio Botas transbordar. A Secretaria Estadual do Ambiente disse que cadastrou um projeto de obras na Baixada Fluminense no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e que o rio Botas está incluído nesse pedido de verba federal. Disse ainda que, enquanto isso, continua com o trabalho de desassoreamento do rio.