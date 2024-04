Morre mulher que precisou amputar a perna após acidente de moto; família denuncia negligência

Alto contraste

Uma mulher morreu no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, após sofrer fratura na perna em um acidente de moto. Marcia Gláucia Alves, de 30 anos, não resistiu a uma infecção generalizada. Familiares denunciaram que houve negligência médica no caso. Segundo eles, a paciente esperou por atendimento durante cinco dias e precisou amputar a perna. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge disse que Márcia Medeiros recebeu cuidados intensivos da unidade, em estado gravíssimo, mas infelizmente não resistiu; enquanto esteve internada, a paciente foi acompanhada pelas equipes de cirurgia vascular e ortopedia. Em relação aos questionamentos dos familiares, uma sindicância foi aberta para apurar os fatos.