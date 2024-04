Motociclista morre e mulher fica ferida após acidente com carro na Região dos Lagos do Rio O condutor do veículo fugiu do local sem prestar assistência; polícia informou que o homem já se apresentou á delegacia

Um motociclista morreu e a esposa dele ficou ferida após um acidente com um carro em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. Marcelo Silva de Souza, de 44 anos, chegou a ser socorrido por pessoas que passavam no local, mas não resistiu aos ferimentos. Alana de Souza, de 39 anos, está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. De acordo com a família, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar assistência. A polícia informou aos familiares que o homem já se apresentou à delegacia.