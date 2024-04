Motoristas imprudentes e falta de fiscalização causam acidentes graves em avenida de Caxias (RJ) Uma batida entre um ônibus e uma motocicleta deixou um morto. Diversos flagrantes foram registrados no cruzamento

A falta de fiscalização e motoristas imprudentes estão causando acidentes graves em Caxias, na baixada fluminense. Diversos flagrantes foram registrados no cruzamento da avenida Lionel de Moura Brizola com a Darcy Vargas. Uma batida entre um ônibus e uma motocicleta deixou um morto. A Prefeitura de Caxias disse que foi até o local e afirma que a via está bem sinalizada e que os sinais de trânsito estão funcionando.