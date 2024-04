Mulher com câncer de ovário em estágio avançado aguarda vaga em hospital no Rio Janete, de 53 anos, espera há 4 meses pela internação; ela foi diagnosticada em agosto de 2023, após sentir fortes cólicas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher com câncer de ovário em estágio avançado aguarda uma vaga em um hospital no Rio de Janeiro. Janete Costa, de 53 anos, espera há quatro meses pela internação. Ela foi diagnosticada com a doença em agosto de 2023, após sentir fortes cólicas na região abdominal. Logo após a reportagem, o Hospital Municipal Pedro II acolheu Janete para uma internação com tratamento paliativo.