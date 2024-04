Mulher fica ferida ao ser prensada por carro após tentar salvar gatos durante assalto no RJ Gabriela, de 41 anos, conseguiu resgatar sete dos nove animais, mas bandidos arrancaram com o automóvel

Uma mulher ficou ferida ao ser imprensada entre o muro e o carro, no Rio Janeiro, durante um assalto. Gabriela, de 41 anos, tentou salvar os gatos, mas os bandidos arrancaram com o veículo. A vítima teve o pulmão perfurado e segue internada no Hospital Adão Pereira Nunes. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. A mulher conseguiu salvar sete dos nove gatos da família. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias), que analisa as imagens e realiza diligências para prender os criminosos.