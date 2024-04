Mulher morre após ser atropelada por moto no RJ; piloto estava bêbado e teria empinado o veículo

Alto contraste

Uma mulher morreu após ter sido atropelada por uma moto em Inhoaíba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o piloto estaria bêbado e teria empinado o veículo no momento do acidente. O motociclista perdeu o controle ao passar por um quebra-molas e atingiu a vítima na calçada. Ainda de acordo com a polícia, o homem tentou fugir, mas foi detido por pessoas que passavam pelo local e pelos familiares da vítima. A jovem teve traumatismo craniano e foi socorrida pelos bombeiros. Ela só conseguiu ser internada 12 horas depois após passar por quatro hospitais. A vítima não resistiu aos ferimentos.