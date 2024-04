Mulher pede carona a desconhecido e é estuprada dentro de carro no sul fluminense A vítima da agressão sexual conseguiu fugir a pé; agentes localizaram o criminoso dentro do veículo enquanto ele dormia

Uma mulher pediu uma carona a um desconhecido para ir para casa e foi estuprada dentro do carro em Valença, no sul fluminense. A vítima da agressão sexual conseguiu fugir a pé. Agentes localizaram o criminoso dentro do veículo enquanto ele dormia. O suspeito foi preso em flagrante. Ele vai responder por estupro de vulnerável. A pena para este tipo de crime é de até 15 anos de prisão.