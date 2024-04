Mutirão do Procon em aeroportos do Rio termina nesta sexta-feira (5) Objetivo da ação é atender cariocas e turistas que precisam relatar problemas de consumo ou estadia no fim de ano

O mutirão do Procon nos aeroportos do Rio termina nesta sexta-feira (5). O objetivo da ação é atender cariocas e turistas que precisam relatar problemas de consumo ou estadia no fim de ano. Os consumidores podem relatar problemas sobre hospedagem, transporte, alimentação, hotel, aeroporto e qualquer tipo de serviço ou produto adquirido no Rio.