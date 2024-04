'Não se de onde tirei forças', diz jovem que se pendurou em ônibus e salvou família durante temporal

Alto contraste

O homem que salvou duas crianças e uma mãe que estavam presas em um carro durante o forte temporal que caiu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, disse não saber de onde tirou forças para realizar o resgate. Marcos Vinicius, de 21 anos, segurou no corrimão do ônibus onde estava e usou o outro braço para socorrer a mulher e as filhas do perigo iminente. O veículo onde a família estava foi arrastado pela correnteza instantes depois.