Operação investiga morte de advogado em Niterói (RJ); bicheiro Bernardo Bello é um dos alvos

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público e a Polícia Civil investiga a morte do advogado Carlos Daniel, assassinado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O bicheiro Bernardo Bello e mais dois comparsas são acusados do crime. Eles foram procurados, mas seguem foragidos. Em maio de 2022, Carlos estava em um carro blindado, acompanhado do filho, e acabou morto por disparos feitos em uma fresta no vidro do veículo.