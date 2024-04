Passageiros fazem vaquinha para motorista de ônibus durante réveillon no Rio Vídeo das pessoas homenageando o trabalhador viralizou nas redes sociais

Os passageiros fizeram uma vaquinha para um motorista de ônibus que trabalhou durante o Réveillon no Rio. As pessoas voltavam da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste, e se uniram para homenagear o trabalhador. O vídeo viralizou nas redes sociais. Ele recebeu quase R$ 190 em dinheiro e participou de um churrasco com a família depois que terminou o trabalho.