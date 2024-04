Passagens de trem ficam mais baratas no RJ; nova tarifa é de R$ 7,10

Alto contraste

As passagens de trem ficam mais baratas no Rio de Janeiro. A nova tarifa é de R$ 7,10, o que representa uma redução no valor das viagens de R$ 0,30. Além disso, a tarifa social foi prorrogada e vai vigorar por mais um ano. O benefício faz com que os usuários do sistema ferroviário paguem apenas R$ 5 pela passagem, em vez do preço cheio. Para ter direito ao desconto da tarifa social é necessário ter entre 5 e 64 anos, ganho mensal de até R$ 3.205,20 e possuir um cartão RioCard mais, habilitado no BUI (Bilhete Único Intermunicipal) e vinculado ao próprio CPF; quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.