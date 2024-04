'Vocês acham realmente que o caso Marielle Franco está resolvido?', diz representante dos peritos do Rio Segundo a associação, profissionais que não atendem os pedidos da chefia acabam punidos com transferências

Diretores da Associação dos Peritos do Rio de Janeiro falaram sobre a atuação da perícia no caso da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Segundo eles, os assassinatos que acontecem no estado não passam por uma análise científica. Segundo a associação, os profissionais que não atendem os pedidos da chefia acabam punidos com transferências.