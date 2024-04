Instituto Real Time Big Data divulga primeira pesquisa de intenções de votos para Prefeitura do Rio O levantamento ouviu 1.000 pessoas entre 22 e 23 de março. O nível de confiança é de 95%.

A RECORD RIO divulgou nesta terça-feira (26) a pesquisa Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro nas Eleições de 2024. O levantamento ouviu 1.000 entrevistados, entre os dias 22 e 23 de março, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-04917/2024. O nível de confiança é de 95%.