Polícia do Rio prende suspeita de envenenar o marido na Paraíba O homem foi encontrado morto por vizinhos dias depois; mulher teria colocado veneno de rato na comida da vítima

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu uma mulher suspeita de envenenar o marido na Paraíba, em 2016. Segundo a investigação, ela colocou veneno de rato na comida do marido e fugiu de casa. A vítima foi encontrada morta por vizinhos do casal dias depois. A perícia também achou um frasco de chumbinho na casa onde o crime teria acontecido. A mulher vai responder por homicídio qualificado.