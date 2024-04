Polícia faz operação para combater comércio ilegal em lojas do centro do Rio Entre as irregularidades encontradas pelos agentes, estavam crimes fiscais e contra o consumidor

A Polícia Civil fez uma operação para combater o comércio ilegal em lojas do centro do Rio de Janeiro. Dos seis locais fiscalizados pela Delegacia Especial de Crimes contra a Fazenda, cinco possuíam alguma irregularidade. Entre as ilegalidades encontradas pelos agentes, estavam crimes fiscais e contra o consumidor. O objetivo das ações é fazer com que os impostos sonegados voltem a ser convertidos em benefícios para a população através dos serviços prestados pelo estado.