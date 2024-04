Polícia faz operação para prender milicianos que extorquiam moradores de condomínio no RJ As vítimas seriam obrigadas a utilizar os serviços clandestinos do local, além de pagar uma taxa de segurança

A Polícia Civil fez uma operação para combater milicianos que extorquiam moradores de um condomínio em Queimados, na Baixada Fluminense. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes. Segundo a polícia, o complexo habitacional é dominado pelo grupo paramilitar. As investigações apontaram que um casal integrante da facção criminosa é responsável pelas ameaças, inclusive com uso de arma de fogo. As vítimas seriam obrigadas a utilizar os serviços clandestinos do local, além de pagar uma taxa de segurança. Documentos, cadernos de anotação, celulares e computadores foram apreendidos.