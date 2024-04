Polícia investiga execução de três jovens no portão de casa no RJ Segundo as investigações, seis homens encapuzados e armados, com fuzis e pistolas, invadiram a residência da família

A Polícia Civil investiga o assassinato de três jovens executados a tiros no portão de casa em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da polícia, seis homens encapuzados e armados, com fuzis e pistolas, invadiram a residência da família. Os pais das vítimas e a irmã deles também estavam no imóvel. A DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá) assumiu o caso.