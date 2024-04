Polícia investiga motivação de execução de advogado nos arredores da OAB-RJ

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Autoridades se reuniram com o presidente da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), Luciano Bandeira, para discutir o assassinado do advogado Rodrigo Marinho Crespo, morto com mais de 10 tiros, no centro do Rio. Pelas características do crime, a polícia não tem dúvidas que se trata de uma execução. Agora, os investigadores tentam esclarecer a motivação do crime. Segundo relatos, recentemente, a vítima teria focado em ações de resgate de investimentos em criptomoedas e teria conseguido o bloqueio bancário de pessoas envolvidas em esquemas de pirâmide financeira.