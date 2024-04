Polícia investiga se suspeita tem relação com desaparecimento de jovem para ficar com o bebê dela Mulher foi presa com a criança, em Búzios, na região dos lagos do Rio, após três meses de buscas

A Polícia Civil investiga se a mulher presa com um bebê desaparecido tem envolvimento com o sumiço da mãe da criança. A suspeita foi detida em Búzios, na região dos Lagos do Rio, após apresentar documentos falsos para comprovar a tutela da menor. Segundo as investigações, ao ser confrontada, a suspeita confessou que sabia que a criança era filha da jovem, de 16 anos, que ainda não foi localizada. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no caso.