Polícia monitora possível fuga para o Rio de criminosos que escaparam de presídio de segurança máxima

As polícias estão monitorando uma possível fuga para o Rio de Janeiro de dois criminosos que escaparam do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fazem parte da organização criminosa que também atua no Rio, de acordo com o secretário de Segurança Pública do estado. Porém, segundo Victor Santos, informações de inteligência apontam que os criminosos não saíram do Rio Grande do Norte.

Esta foi a primeira fuga registrada de um presídio de segurança máxima na história do Brasil.