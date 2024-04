Polícia pede prisão preventiva de ex de galerista americano morto no Rio de Janeiro À polícia, o cubano preso pela execução do crime entregou o mandante e disse ter recebido a oferta de R$ 1 milhão

O delegado Alexandre Herdy, da Divisão de Homicídios da Capital, pediu a prisão preventiva de Daniel Carrera, ex-companheiro do galerista americano morto no Rio. Ele é acusado de ser o mandante do crime pelo cubano preso pela execução do assassinato. O homem disse, ainda, ter recebido a oferta de R$ 1 milhão para matar Brent Sikkema.