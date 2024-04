Polícia prende homem suspeito de matar a esposa com 7 facadas na Baixada Fluminense A mulher chegou a ficar internada dois dias no hospital, mas não resistiu aos ferimentos

A polícia prendeu um homem suspeito de matar a própria esposa com sete facadas em Magé, na Baixada Fluminense. A mulher chegou a ficar internada dois dias no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi encontrado no interior de São Paulo, onde estava escondido. Ele vai responder pelo crime de feminicídio. A pena pode variar entre 12 e 30 anos.