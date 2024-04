Polícia prende suspeitos de negociar armas e munições durante operação no Rio

Alto contraste

A polícia prendeu homens suspeitos de negociar armas e munições durante uma operação feita pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) no Rio de Janeiro. Agentes cumpriram cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Os alvos seriam liderados por Ronnie Lessa, ex-PM preso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Eles também obedeceriam a ordens de Maxwell Simões Corrêa, o "Suel", que teria monitorado os últimos passos da parlamentar. As investigações do Ministério Público revelam que várias armas são de uso exclusivas das forças de segurança. A rede ilegal atuava em diversos territórios dominados pelo crime organizado.