Policial penal é contido com arma não letal ao tentar entrar com droga em presídio no Rio O agente foi preso após ter se negado a passar pelo scanner corporal e se dirigir ao alojamento de Bangu 5

Um policial penal foi preso ao tentar entrar com drogas em Bangu 5, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O agente teria se negado a passar pelo scanner corporal e se dirigiu ao alojamento. Ele foi imobilizado e contido com arma não letal por colegas.