Prédio é invadido pela terceira vez em menos de cinco meses na zona norte do Rio

Um prédio foi invadido pela terceira vez em menos de cinco meses no Maracanã, na zona norte do Rio. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois saíram do local com uma bicicleta, material de obra e uniformes de pedreiros que estavam guardados na garagem. Em nota, a Polícia Militar informou que o 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar) reforçou o policiamento no local. Um dos criminosos identificado possui mais de 11 anotações criminais.