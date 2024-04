Prima diz que mais de 20 homens partiram para cima de turista morto a pauladas no RJ Vítima foi brutalmente agredida com pedaços de madeira durante uma confusão com barraqueiros

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O turista morto a pauladas em uma confusão com barraqueiros em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro, foi alvo de mais de 20 homens, segundo uma prima que testemunhou o crime. A vítima foi brutalmente agredida com pedaços de madeira, após uma discussão motivada por espaço na areia. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos.