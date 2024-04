Animais que surgiram no Piscinão de Ramos podem ser minhocas marinhas, segundo biólogos A qualidade da água está sob análise do Inea após denúncias de larvas; prefeitura garantiu que a população pode mergulhar

A qualidade da água do Piscinão de Ramos, na zona norte do Rio, é analisada pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente) após denúncias de proliferação de larvas. De acordo com biólogos, os animas seriam minhocas marinhas que existem em diversas praias e é inofensiva. A Prefeitura do Rio garantiu que a população pode mergulhar.