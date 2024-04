Reservatórios da zona norte do Rio passam a ser operados com auxílio de câmeras e sensores Para evitar enchentes, agentes do Centro de Operações farão monitoramento remoto 24 horas por dia

O monitoramento do reservatório da Praça da Bandeira, na zona norte do Rio, passou a ser feito com o auxílio de câmeras e sensores. O objetivo é evitar enchentes, já que a região foi afetada pelas fortes chuvas ao longo da última década. O local será operado remotamente, 24 horas por dia, por profissionais do COR (Centro de Operações Rio), que poderão acionar o sistema de bombeamento em caso de emergência.