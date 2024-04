Restaurante do Maracanã, zona norte do Rio, é furtado pela quarta vez em oito meses Ladrão levou tubos de cobre do ar-condicionado do estabelecimento

Um ladrão furtou um restaurante no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O criminoso, que se passou por um morador de rua, escalou um muro que fica entre a janela do estabelecimento e uma vila residencial, durante a madrugada do último dia 22. Na ação, o suspeito roubou tubos de cobre do ar-condicionado. Nos últimos oito meses, o restaurante foi furtado ao menos outras três vezes.