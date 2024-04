Rio de Janeiro é o estado com maior número de inadimplentes no país De acordo com especialistas, a falta de pagamento do cartão de crédito é o maior motivo de nome sujo em todo o Brasil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Rio de Janeiro é o estado com maior número de inadimplentes no país. Quase 23% da população está com contas em atraso. De acordo com especialistas, a falta de pagamento do cartão de crédito é o maior motivo de nome sujo em todo o Brasil.