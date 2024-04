RJ: Aposentado consta como morto no INSS e está há oito meses sem receber benefício O idoso, de 66 anos, conseguiu a aposentadoria em julho do ano passado, mas só recebeu uma parcela do dinheiro

Um aposentado consta como morto no sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e está há oito meses sem receber o benefício. Carlos Alberto, de 66 anos, conseguiu a aposentadoria por invalidez, em julho do ano passado, mas só recebeu uma parcela do dinheiro a que tem direito. Em nota, o INSS disse que reativou o benefício e o dinheiro vai estar disponível na conta do idoso em no máximo 15 dias.