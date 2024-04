RJ: Bebê de 2 meses morre em acidente de carro na BR-101 De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a morte foi resultado da falta do bebê conforto no veículo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um bebê, de 2 meses, morreu em um acidente de carro na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a morte foi resultado da falta do bebê conforto no veículo. O Código de Trânsito Brasileiro pune o motorista com sete pontos na carteira e multa, no valor de R$ 293,47, se crianças de até 10 anos estiverem dentro do automóvel sem o dispositivo de segurança.