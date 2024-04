RJ: Briga de trânsito pode ter causado a morte de influenciador vascaíno Mauro Jorge, de 59 anos, foi encontrado com marcas de facadas dentro do carro em São Gonçalo

Uma briga de trânsito pode ter causado a morte do influenciador vascaíno em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo de Mauro Jorge, de 59 anos, foi achado com marcas de facadas dentro do carro dele. O caso é investigado pela DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo).