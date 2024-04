Polícia intima Deolane Bezerra a prestar depoimento e quer saber qual a relação dela com traficante Influenciadora será ouvida na condição de testemunha após postar foto com o cordão de criminoso

O delegado titular da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), Pedro Cassundé, quer entender a relação entre a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra com o chefe do tráficodo Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela será intimada a prestar depoimento para esclarecer os fatos. Deolane começou a ser investigada após postar uma foto em uma rede social com o cordão de ouro do traficante Thiago da Silva Folly, conhecido como "TH".