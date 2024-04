Idoso desaparece de UPA no RJ; unidade afirma que o paciente deixou o local sem receber alta

Alto contraste

Um idoso desapareceu após deixar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no centro do Rio. Robson, de 58 anos, tem um tumor na garganta e estava internado desde o dia 23 de fevereiro para fazer uma biópsia de urgência. Na última quarta-feira (28), a esposa, ao chegar no local, recebeu a informação que o homem teria pedido para ir embora. Há dois dias, a família faz buscas pelo idoso. Parentes chegaram a pedir as filmagens da unidade, mas não conseguiram os vídeos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o paciente contrariou as recomendações da equipe assistencial e saiu sem receber alta.