RJ: Paciente aguarda vaga no SUS para tratar câncer raro no joelho

Uma mulher, de 54 anos, aguarda uma vaga no SUS (Sistema Único de Saúde), no Rio, para tratar um câncer raro no joelho. Tânia Albino precisa de tratamento com urgência. Ela já não consegue mais sair da cama por conta da doença. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a paciente já foi inserida no Sisreg (Sistema Estadual de Regulamentação) e que ela já teria sido atendida no Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) no dia 26 de dezembro. A paciente afirma que o Into não possuo oncologista. A produção da RECORD espera o posicionamento da Central de Regulação do Estado sobre o assunto.